Без воды и без крыши над головой: Бастрыкин взял на контроль дело уфимской семьи с шестью детьми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с нарушением жилищных прав многодетной семьи из Уфы. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Супруги с шестью детьми в 2020 году получили участок в поселке Первомайском (Благоварский район) под строительство. Дом готов, но въехать в него семья не может – к строению не подвели централизованное водоснабжение. Из-за этого семья живет в многоквартирном доме на улице Ленина. Дому больше 80 лет, в 2021 году его признали аварийным, а теперь власти требуют освободить здание до ноября этого года. Обращения в различные инстанции ничего не дали.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и мерах по обеспечению семьи нормальным жильем. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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