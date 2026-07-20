С ножом на детскую площадку: уфимца осудят за угрозы матери троих детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 46-летний мужчина – он угрожал ножом женщине с тремя детьми на детской площадке. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в позапрошлом месяце дочь сожительницы обвиняемого пожаловалась ему, что ее облили водой на площадке на улице Гафури. Мужчина был пьян. Он взял нож, вышел на улицу и подошел к женщине, которая гуляла с тремя малолетними детьми. Размахивая ножом, он грубо угрожал ей насилием.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Обвиняемый признал вину. Все материалы направлены в Ленинский районный суд Уфы.

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