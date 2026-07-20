В центре Уфы власти изымут дома и землю: это требуется для стройки Межвузовского студенческого кампуса

Фото: Администрация главы Башкирии

В Уфе для строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня изымут жилые дома и земельные участки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Под изъятие для государственных нужд попадают дома, жилые помещения и участки по адресу: улица Тукаева, дома №1 и №4а. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра – министра земельных и имущественных отношений республики Наталью Полянскую.

Напомним, cтроительно-монтажные работы второй очереди кампуса власти планируют завершить к концу этого года.

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