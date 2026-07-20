Вода пришла из Пермского края: три деревни в Башкирии остались без света

Фото: Администрация Аскинского района Башкирии

В Башкирии из-за паводка три деревни в Аскинском районе остались без электричества. Об этом рассказала глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова на сегодняшнем оперативном совещании правительства в Центре управления регионом.

По ее словам, причиной стали сильные дожди в Пермском крае и резкий подъем уровня воды в реке Сарс. Вчера с 19:00 свет отключили в деревне Уршады. Сегодня с 06:00 без электроснабжения остались также деревни Чурашево и Султанбеково.

Голованова добавила, что ситуация находится на контроле регионального Министерства промышленности, энергетики и инноваций.

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