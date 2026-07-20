Хотел убрать щепу из механизма: в Башкирии транспортер затянул руку станочника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на деревообрабатывающем предприятии станочник получил тяжелую травму руки. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

В минувшую пятницу, 17 июля, на производстве в Белорецком районе в механизм ленточного транспортера станка попала щепа. Работник попытался ее убрать, и оборудование затянуло ему руку. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Пострадавшему 53 года, он работал по договору ГПХ.

Гострудинспекция начала расследование. Заместитель руководителя ведомства по охране труда Юлия Харина рассказала, что обстоятельства и причины произошедшего установят по его итогам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.