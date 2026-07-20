Премьер-министр Башкирии о ситуации с топливом: «Ухудшений не предвидится»

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Сегодня, 20 июля, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива в регионе.

По словам главы кабмина, поставки топлива от «Башнефти» в этом году выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Причин нехватки бензина несколько: ажиотажный спрос увеличивает потребление, на башкирские АЗС едут заправляться жители соседних регионов, а технические проблемы у части производителей перекладывают дополнительную нагрузку на «Башнефть».

Назаров отметил, что очереди на заправках есть, но ситуацию назвал некритической. Власти провели встречу с руководством «Башнефти» и и договорились об увеличении объема поставок.

– У нас есть понимание, насколько нам нужно увеличить поставки топлива для того, чтобы снять ажиотаж. Каких-то ухудшений не предвидится. Надеемся, что ситуацию окончательно выровняем, – заявил Назаров.

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