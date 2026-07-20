В Башкирии расторгли брак погибшего бойца СВО: он был заключен за три дня до подписания контракта

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Учалы суд признал недействительным брак погибшего участника СВО и аннулировал запись о его заключении. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2024 года мужчина без определенного места жительства зарегистрировал брак с местной жительницей за три дня до подписания контракта на военную службу. Однако вместе супруги не жили и совместных планов не строили.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным – и суд его удовлетворил. Исполнение решения остается на контроле ведомства.

– Кроме того, дается правовая оценка в рамках расследования возбужденного уголовного дела, – сообщает надзорное ведомство.

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