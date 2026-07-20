В правительстве Башкирии прокомментировали недавнюю атаку БПЛА на Салават

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Сегодня, 20 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Андрей Назаров прокомментировал произошедшую на прошлой неделе массированную атаку БПЛА на предприятия в Салавате. Как сообщил председатель Кабмина, после подавления и уничтожения вражеских беспилотников на территории завода были очаги задымления, вызванные падением обломков.

- Пострадавших, к счастью, нет. Эта атака на нефтехимический комплекс в Салавате – самая массированная, которая была на территории Башкортостана. Силами Министерства Обороны, отряда «Барс» и самих предприятий удалось беспилотники уничтожить или подавить. Основные объекты не пострадали, некоторое повреждение было у эстакад, по которым подаются ресурсы и электрические кабели. Часть восстановили, часть завершают восстановление. Поэтому без больших потерь удалось отбить эту массированную атаку, - заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Напомним, попытка атаки БПЛА на предприятия в Салавате произошла 14 июля. Сразу после этого глава Башкирии Радий Хабиров поехал на место и провел совещание оперштаба.

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