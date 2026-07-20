Хабиров не принял участие в оперативке в ЦУРе. Назаров объяснил, в чем дело

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 20 июля, глава Башкирии Радий Хабаров не принял участие в оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой. По какой причине – объяснил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Радий Фаридович, взял недельный отпуск. Но он остается в республике и на связи. Так что какие вопросы оперативные – можно будет с ним связаться, – заявил глава кабина.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.