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НовостиПолитика20 июля 2026 7:20

Хабиров не принял участие в оперативке в ЦУРе. Назаров объяснил, в чем дело

Глава Башкирии на неделю ушел в отпуск
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 20 июля, глава Башкирии Радий Хабаров не принял участие в оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой. По какой причине – объяснил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Радий Фаридович, взял недельный отпуск. Но он остается в республике и на связи. Так что какие вопросы оперативные – можно будет с ним связаться, – заявил глава кабина.

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