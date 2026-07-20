Туристы на машинах застряли в Башкирии: эвакуировать пришлось с помощью лодки

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии на Привольной поляне (в сторону села Сергеевка) в Мелеузовском районе застряли два автомобиля с пятью мужчинами. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Выбраться самостоятельно они не смогли. Спасатели добрались до места на лодке по водохранилищу и эвакуировали двух мужчин. Остальные трое остались у машин. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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