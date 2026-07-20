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НовостиОбщество20 июля 2026 5:29

Три города Башкирии накрыло «черным небом»: сколько продлится спецрежим

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате ввели режим «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ввели режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо» – в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Об этом рассказали в Башгидрометцентре республики.

Режим действует до 21 июля – до 20:00. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. Промышленные предприятия на это время обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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