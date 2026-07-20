Уфимец в 19 лет сильно поломал себе жизнь: жажда легких денег привела его на скамью подсудимых

Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

В Уфе 19-летний парень открыл банковские счета по просьбе незнакомца и передал ему доступ к ним – в итоге чужие деньги ушли мошенникам. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в январе-феврале этого года обвиняемый получил в мессенджере предложение от неизвестного: оформить на свое имя два банковских счета и открыть к ним доступ за вознаграждение. Он согласился – открыл счета в банках и передал управление ими третьему лицу. Тот использовал счета для хищения денег у жительницы Челябинской области.

Обвиняемый вину признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей» и направила дело мировому судье Калининского района Уфы.

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