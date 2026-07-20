От 21 тысячи рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии пройдут торги по продаже имущества, перешедшего в собственность государства. На продажу выставили 71 лот – в основном легковые автомобили, а также мотоциклы, скутеры и мотовездеходы.

Все машины продаются в том состоянии, в котором находятся, – их работоспособность никто не проверял. Привести автомобиль в соответствие с требованиями техрегламента и при необходимости оплатить утилизационный сбор покупатель должен самостоятельно.

В списке – легковые автомобили:

– Renault SR 2010 г. – 148 000 руб.

– ВАЗ 2114 2009 г. – 47 200 руб.

– Lada 219170 2014 г. – 83 600 руб.

– Daewoo Nexia 2008 г. – 44 400 руб.

– Lada Granta 2015 г. – 121 600 руб.

– Lada 217230 2009 г. – 62 000 руб.

– ВАЗ 2121 2008 г. – 24 400 руб.

– Lada Samara 2007 г. – 38 800 руб.

– Lada Granta (год не указан) – 90 400 руб.

– ВАЗ 21101 2005 г. – 20 800 руб.

– Skoda Octavia 2014 г. – 213 200 руб.

– Chevrolet KLAN 2012 г. – 110 800 руб.

– Hyundai Accent 2005 г. – 78 000 руб.

– ВАЗ 211440 2008 г. – 30 000 руб.

– Ford Mondeo 2012 г. – 223 200 руб.

– Ford Focus 2007 г. – 104 400 руб.

– Datsun on-DO 2017 г. – 112 400 руб.

– Lifan 214813 2012 г. – 61 600 руб.

– ВАЗ 21099 1998 г. – 24 000 руб.

– ВАЗ 2104 2018 г. – 21 200 руб.

– Skoda Oktavia Tour 2008 г. – 103 600 руб.

– Lada Priora 2015 г. – 31 600 руб.

– Chevrolet KL Cruze 2014 г. – 150 400 руб.

– ВАЗ 21102 2003 г. – 26 800 руб.

– ВАЗ 21121 2007 г. – 24 400 руб.

– Lada Priora 217230 2012 г. – 70 800 руб.

– Lada Priora 2008 г. – 53 600 руб.

– ВАЗ 21150 2005 г. – 22 800 руб.

– Lada 219010 2013 г. – 76 400 руб.

– ВАЗ 2121 (год не указан) – 86 800 руб.

– Lada Granta 2021 г. – 200 000 руб.

– ВАЗ 21093 1999 г. – 24 400 руб.

– Hyundai Solaris 2019 г. – 252 400 руб.

– Chevrolet Lanos 2008 г. – 30 400 руб.

– Geely MK-Cross 2012 г. – 64 000 руб.

– Ford Focus 2008 г. – 100 800 руб.

– Daewoo Nexia 2012 г. – 37 200 руб.

– ВАЗ 2114 2013 г. – 46 800 руб.

– Chevrolet Lanos 2006 г. – 23 200 руб.

– Renault Logan 2008 г. – 78 400 руб.

– ВАЗ 21101 2007 г. – 47 600 руб.

– Lada Kalina 2016 г. – 130 800 руб.

– Kia Ceed 2017 г. – 271 600 руб.

– ВАЗ 2109 1990 г. – 29 200 руб.

– Geely СК-1 2007 г. – 58 800 руб.

– ВАЗ 21083 2001 г. – 53 600 руб.

– ВАЗ 21120 2003 г. – 26 800 руб.

– Ford Focus 2016 г. – 215 600 руб.

– Lada Kalina 111730 2013 г. – 95 600 руб.

– ВАЗ 21102 2002 г. – 27 600 руб.

– Lada 21134 2011 г. – 33 200 руб.

– Daewoo Matiz 2012 г. – 47 600 руб.

– Lada Granta 2020 г. – 193 200 руб.

– ВАЗ 21074 2003 г. – 23 600 руб.

– ВАЗ 2108 2011 г. – 31 200 руб.

– FAW CA7130 VITA 2007 г. – 52 400 руб.

– ВАЗ 21083 1999 г. – 24 400 руб.

– ВАЗ 11113 Ока 2005 г. – 66 800 руб.

– Chevrolet Niva 2007 г. – 81 200 руб.

– Cherry S12 2009 г. – 52 400 руб.

– ВАЗ 21102 (год не указан) – 21 200 руб.

– Lada Priora 2011 г. – 60 000 руб.

– Mitsubishi Galant ES 2000 г. – 78 000 руб.

Заявки принимают до конца месяца, до 31 июля, на электронной площадке «РТС-Тендер».

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