Липовые документы и полмиллиона рублей: как руководитель сельхозпредприятия из Башкирии «обул» государство

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Караидельском районе Башкирии председатель сельскохозяйственного предприятия получил субсидию по национальному проекту с помощью поддельных документов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Руководитель подал в профильное ведомство фиктивные бумаги о закупке молочной продукции у членов кооператива. На их основании он получил субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на сумму свыше 520 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбудили дело. Караидельский межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере». Инстанция также удовлетворила иск надзорного ведомства о взыскании ущерба, а на автомобиль осужденного наложил арест.

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