На 8,5% больше: в Башкирии снова зафиксировали рост средней зарплаты

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Средняя зарплата в Башкирии за январь-апрель текущего года составила более 75 913 рублей – на 8,5% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в Башстате.

В апреле средний заработок достиг 79 012 рублей – это на 8,2% выше апреля 2025-го. Реальная зарплата с учетом роста цен выросла на 2,2% за четыре месяца и на 1,9% – в апреле.

Для сравнения: по итогам всего 2025 года средняя зарплата в регионе превысила 74 390 рублей.

Важно учитывать: речь идет о начисленной сумме до вычета налогов и удержаний. Социальные выплаты из внебюджетных фондов в этот показатель не включают.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.