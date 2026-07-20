Дожди, грозы и жара: какая погода ждет Башкирию в начале недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Начало новой недели в Башкирии будет богат на осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 20 июля, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, при грозе – порывистый. Днем воздух прогреется до +22, +27°.

Во вторник и среду, 21 и 22 июля, картина похожая: местами кратковременные дожди и грозы, северо-восточный ветер умеренный, днем – местами порывы до сильного. Ночью температура опустится до +13, +18°, днем поднимется до +24, +29°.

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