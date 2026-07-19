38 жителям пришлось уехать: как переживает потоп башкирская деревня Уршады

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Спасатели Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям оказывают помощь жителям деревни Уршады в Аскинском районе – река Сарс поднялась более чем на 1,5 метра и затопила 32 придомовые территории. Об этом рассказал председатель ведомства Кирилл Первов.

Спасатели вместе с представителями районной администрации обошли каждый двор в зоне подтопления, предупредили людей об опасности и помогли подготовиться к эвакуации. Для жителей открыли пункт временного размещения. Пострадавших нет, 38 человек уехали к родственникам.

Подъем воды спровоцировал размыв дамбы на территории Пермского края. Сейчас на месте дежурят спасатели и экстренные службы, уровень реки постоянно отслеживают.

– Если вам потребовалась помощь спасателей, звоните по номеру 112, – напомнил Кирилл Первов.

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