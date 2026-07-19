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НовостиОбщество19 июля 2026 19:06

Пропал 12 дней назад: в Уфе разыскивают 34-летнего мужчину

В Уфе уже 12 дней идут поиски пропавшего мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Идут поиски 34-летнего Азата Гарипова – мужчина не выходит на связь уже 12 дней – с 8 июля. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.

Отряд просит откликнуться добровольцев, а всех, кто располагает какой-либо информацией, – позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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