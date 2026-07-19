«Полная реконструкция»: как изменится кольцо у Центрального рынка в Уфе

Фото: ЦГД Уфы

Кольцо у Центрального рынка в Уфе полностью преобразят. Об этом рассказал Центр городского дизайна.

Территорию перекопают, уложат нетканый синтетический материал и застелют рулонным газоном. По периметру появятся 24 светильника наружного освещения.

Основной акцент – озеленение. На кольце высадят 50 крупномерных деревьев: липы, боярышник, иву, сирень и спирею. Дополнительно установят более тысячи кустарников спиреи Тор. Для ухода за растениями смонтируют автоматическую систему полива, насосы и пожарный гидрант.