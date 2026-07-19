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НовостиОбщество19 июля 2026 18:33

Амелия и Амир: в Башкирии рассказали о самых популярных именах новорожденных

Леван и Ани стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии обновили списки популярных и редких имен новорожденных. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС по состоянию на 19 июля.

Среди редких женских имен оказались Ани, Линария, Эниса, Халиде и Оделия. Редкими мужскими именами стали Леван, Чингиз, Даниль, Рим и Фархад.

В топе популярных имен для девочек – Амелия, Ясмина, София, Амина и Эмилия. Мальчиков чаще всего называют Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Михаил.

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