От 222 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 17 августа пройдет аукцион по продаже автомобилей, изъятых у должников. На торги выставят 39 машин – цены стартуют от 222 тысяч рублей.

В списке лотов:

– Daewoo Matiz 2011 г. – от 222 000 руб.;

– Lada Granta 2013 г. – от 236 400 руб.;

– Chevrolet Niva 2011 г. – от 264 010 руб.;

– Lada Kalina 2017 г. – от 336 770 руб.;

– Nissan Almera 2018 г. – от 347 200 руб.;

– Geely Emgrand 2014 г. – от 371 800 руб.;

– Renault Fluence 2010 г. – от 436 220 руб.;

– Volkswagen Polo 2013 г. – от 481 780 руб.;

– Ford Focus 2013 г. – от 490 620 руб.;

– Opel Zafira 2011 г. – от 519 900 руб.;

– Volkswagen Polo 2012 г. – от 549 200 руб.;

– UAZ Patriot 2018 г. – от 585 990 руб.;

– Mazda CX-7 2008 г. – от 606 000 руб.;

– JAC S3 2019 г. – от 646 595 руб.;

– Lada Largus 2020 г. – от 650 400 руб.;

– Honda N-WGN 2016 г. – от 675 070 руб.;

– Lada Granta 2024 г. – от 689 800 руб.;

– Kia Rio 2014 г. – от 718 000 руб.;

– Renault Duster 2016 г. – от 751 400 руб.;

– Lada Kalina 2019 г. – от 765 000 руб.;

– Lada Largus 2020 г. – от 777 100 руб.;

– Chevrolet Orlando 2012 г. – от 789 300 руб.;

– Renault Duster 2017 г. – от 819 570 руб.;

– Hyundai ix35 2013 г. – от 821 695 руб.;

– Hyundai Solaris 2020 г. – от 927 945 руб.;

– Skoda Rapid 2018 г. – от 964 000 руб.;

– Mitsubishi Outlander 2012 г. – от 986 800 руб.;

– Renault Logan Stepway 2022 г. – от 991 200 руб.;

– Honda Shuttle Hybrid 2017 г. – от 1 012 500 руб.;

– Nissan X-Trail 2013 г. – от 1 019 900 руб.;

– Lada Largus 2024 г. – от 1 020 100 руб.;

– Volkswagen Polo 2020 г. – от 1 020 600 руб.;

– Kia Sportage 2012 г. – от 1 098 300 руб.;

– Bentley Continental GT 2005 г. – от 1 347 130 руб.;

– Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 г. – от 1 760 000 руб.;

– Hyundai Tucson 2019 г. – от 1 857 900 руб.;

– Kia Optima 2018 г. – от 2 035 692 руб.;

– Honda Odyssey Hybrid 2017 г. – от 2 362 700 руб.;

– Geely Monjaro 2023 г. – от 2 398 870 руб.

Заявки будут принимать еще почти месяц – до 11 августа. Участвовать в торгах может любой желающий. Полный перечень лотов, информация о состоянии и местонахождении автомобилей, а также условия участия размещены на сайте «ГИС Торги».

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