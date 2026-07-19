В Башкирии река Сарс вышла из берегов: подтопило 32 придомовых территорий

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 19 июля, в Аскинском районе Башкирии река Сарс вышла из берегов и подтопила 32 придомовые территории в деревне Уршады. Восемь из них – нежилые. Об этом рассказали в МЧС республики.

Жилые дома в зону подтопления не попали. 38 человек заблаговременно уехали к родственникам и знакомым.

На месте ведут постоянный мониторинг, выставлены контрольные отметки. Ситуация находится на контроле регионального МЧС.

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