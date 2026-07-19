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НовостиПроисшествия19 июля 2026 13:32

Вылетел в кювет: в Башкирии в ДТП погиб молодой водитель без прав

В Башкирии погиб 26-летний водитель KIA Rio без прав
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии в ДТП погиб 26-летний водитель KIA Rio. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла сегодня днем на дороге между Мелеузом и селом Федоровка. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. От полученных травм мужчина скончался на месте. 45-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Выяснилось, что у погибшего не было водительских прав. По факту аварии начата проверка.

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