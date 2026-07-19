На целую ночь: в Уфе на пять часов закроют Восточный выезд

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в ночь с 20 на 21 июля ограничат движение по Восточному выезду. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Перекрытие продлится с 00:00 до 05:00. Въезд со стороны проспекта Салавата Юлаева и вблизи села Федоровка будет закрыт. Проехать в сторону федеральной трассы М-5 «Урал» также не получится.

Ограничения связаны с монтажом элементов автоматизированной системы управления дорожным движением. Водителям рекомендуют учесть это при планировании маршрутов.

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