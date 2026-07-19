Летние туры дорожают: отдых в Турции и Египте вырос в цене на 21%

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в июне заметно выросли цены на туристические услуги. Об этом рассказали в Башкортостанстате.

Сильнее всего подорожали зарубежные направления. Отдых в Турции вырос в цене на 21,6%, в Египте – на 20,7%. Это рекордный рост среди всех учтенных категорий услуг.

Поездки в Беларусь, Китай и страны Закавказья также прибавили в цене – от 7,1% до 15,2% в зависимости от направления.

Рост цен фиксируют и внутреннем туризме. Отдых на Черноморском побережье и экскурсионные туры по России подорожали на 11,6-16,1%.

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