Дожди, грозы и туман: новая неделя в Башкирии начнется с сильных осадков

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 20 июля, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер – северный и северо-восточный – 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Ночью температура опустится до +11, +16°, днем поднимется до +22, +27°.

На отдельных участках дорог во время дождя видимость снизится до 1-2 км. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе картина схожая: облачно с прояснениями, местами дождь и гроза. Ветер также северный и северо-восточный – 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Ночью +14, +16°, днем +24, +26°.

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