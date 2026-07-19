«Интернет-продавцы» кинули покупателя трактора: житель Башкирии остался без 2,5 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Благоварского района Башкирии лишился более 2,5 миллиона рублей – он пытался купить трактор через сайт объявлений. Подробности рассказали в МВД республики.

50-летний мужчина нашел подходящее объявление в интернете и попробовал связаться с продавцом, но тот не ответил. На следующий день ему перезвонил незнакомец – он представился менеджером компании, подтвердил наличие нужной модели и пообещал доставку в любое место с оплатой наличными при получении.

Мужчина согласился и передал свои личные данные. Вскоре ему прислали счет на 84 тысячи рублей за услуги транспортной компании. Он оплатил, стороны подписали договор, а аферисты отправили видео с трактором – якобы тот уже ждет отправки.

Затем объявился «водитель» и сообщил о проблемах на таможне. Чтобы их решить, он попросил перевести еще более 350 тысяч рублей. На этом мошенники не остановились и под разными предлогами убедили мужчину отправить еще свыше двух миллионов рублей. Трактор так и не приехал. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В МВД напомнили: при покупках в интернете не стоит передавать личные данные незнакомым людям и переводить деньги до получения товара. Если вы стали жертвой мошенников – обращайтесь в правоохранительные органы.

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