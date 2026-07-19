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НовостиОбщество19 июля 2026 7:43

Массовые проверки водителей в Башкирии: на каких трассах работает ГАИ

ГАИ Башкирии устроила массовые проверки на четырех трассах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии проводят массовые проверки водителей на нескольких крупных трассах. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС работают на следующих участках:

– 1317 и 1467 км трассы М5 «Урал»;

– 103 км дороги Уфа – Янаул;

– 135 и 198 км дороги Уфа – Оренбург;

– 6 и 101 км подъезда к М12 на трассе Р-240.

Цель проверок – выявить грубые нарушения правил дорожного движения: езду в нетрезвом виде, вождение без прав или после лишения, а также нарушения при перевозке детей.

Севастьянов попросил водителей отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и напомнил, что они направлены на безопасность всех участников дорожного движения.

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