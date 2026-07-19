Пожар в уфимской квартире: эвакуированы двое детей и четверо взрослых

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе на улице Судоремонтной загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь охватил домашнее имущество на площади шести квадратных метров. Пожарные спасли из опасной зоны шестерых человек – среди них двое детей.

– Остальных жильцов дома эвакуировали одновременно, – сообщает МЧС.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливает дознаватель экстренной службы.

В чрезвычайно ведомстве напомнили о базовых правилах пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовое оборудование, следить за состоянием проводки, убирать спички и зажигалки подальше от детей. Также рекомендуется установить в квартире дымовой извещатель – он обнаружит возгорание на ранней стадии. При пожаре звоните по номерам 101 или 112.

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