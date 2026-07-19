Заглохший мотоцикл и прибывающая вода: в Башкирии участник эндуро-гонки оказался в беде

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии во время эндуро-гонки «Чандарский хребет» один из участников оказался в водной западне. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина отстал от группы на броде: вода попала в выхлопную систему мотоцикла, и двигатель заглох. Пока он разбирался с техникой, уровень реки резко поднялся после дождей. Спортсмен оказался заблокирован между двумя притоками реки Симка и вызвал помощь.

Спасатели добрались до него на лодке, переправили на берег и доставили в поисково-спасательный отряд. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В ГК ЧС напомнили: летом уровень воды в небольших реках способен подняться за считаные часы. Даже опытным участникам внедорожных гонок стоит следить не только за маршрутом, но и за погодными условиями перед преодолением бродов.

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