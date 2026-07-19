Долг в 100 тысяч: как в Башкирии работнику вернули деньги после увольнения

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Иглинском районе Башкирии работодатель не выплатил уволенному сотруднику более 100 тысяч рублей – и получил штраф. Об этом рассказала прокуратура республики.

Мужчина уволился из коммерческой организации в минувшем марте, однако окончательный расчет с ним так и не провели. Он обратился в прокуратуру, которая провела проверку и выявила нарушение.

Директору компании внесли представление и оштрафовали его по административной статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого сотрудник получил все причитающиеся ему деньги.

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