Лесные пожары в Башкирии: вспыхнуло 87 гектаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано ни одного лесного пожара и ни одного загорания сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе возникло 15 очагов лесных пожаров на площади более 87 гектаров и 203 случаев вспыхнувшей сухой растительности на площади более 331 гектара.

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