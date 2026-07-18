Ливни, грозы, град: МЧС выступило с предупреждением к жителям Башкирии

МЧС предупредило жителей Башкирии об очередном ухудшении погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС предупредило жителей Башкирии об очередном ухудшении погоды. 19 июля местами по республике прогнозируется настоящее ненастье: ливни, грозы, град и туман с видимостью до 500 метров и меньше.

По данным регионального Гидрометцентра, ветер ожидается северный, умеренный, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15. Днем столбики термометров не поднимутся выше +25.

Ранее башкирские синоптики рассказали, в каких населенных пунктах республики прошли самые сильные дожди.

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