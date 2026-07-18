«Пришли сотни горожан»: в башкирском Ишимбае простились с олимпийской чемпионкой Галиной Куклевой

Фото: Азат Ишемгулов

Сегодня, 18 июля, в башкирском городе Ишимбае состоялась церемония прощания с олимпийской чемпионкой по биатлону Галиной Куклевой. Об этом сообщил мэр Азат Ишемгулов.

– Проститься с прославленной землячкой пришли родные, сотни горожан и сельчан, одноклассники, друзья. Светлая память о Галине Алексеевне Куклевой навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, – написал градоначальник с соцсетях. – Светлая память о Галине Алексеевне Куклевой навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. На Олимпиаде 1998 года в Нагано она завоевала золото в спринте на 7,5 км.

В активе спортсменки 23 победы на этапах Кубка мира, из них девять в личных гонках, а также три титула чемпионки мира в эстафете. Она также была удостоена наград чемпионатов мира и Европы.

В 2003 году Куклева завершила карьеру, но не ушла из спорта. Она работала в Тюменском государственном университете и воспитывала молодых атлетов.

Прославленная спортсменка скончалась в ночь на 14 июля.