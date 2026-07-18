В Чишминском районе Башкирии построят медицинский центр за 44 млн рублей

Фото: правительство РБ

В Чишминском районе Башкирии появится медицинский центр. В его строительство вложится компания «Гармония» – она заключила соглашение о защите и поощрении инвестиций с правительством республики. Об этом сообщили в кабмине региона.

Инвестиции в проект составят более 44 млн рублей. В медцентре местные жители смогут проходить диагностику на современном оборудовании и наблюдаться у специалистов. Открытие запланировано на 2028 год, будет создано 13 рабочих мест.

Проект ранее презентовали на «Инвестчасе» и включили в Перечень приоритетных инвестпроектов.

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