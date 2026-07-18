Убил жену и пытался покончить с собой: семейный скандал обернулся трагедией и судом в больнице

В Зилаирском районе Башкирии местный житель убил жену и пытался покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба Кугарчинского межрайонного суда.

Трагедия случилась на этой неделе. По версии следствия, у супружеской пары возник конфликт. Во время скандала мужчина схватил нож и ударил им ножом в шею жену. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого убийца попытался покончить с собой, но его спасли и доставили в больницу (при каких именно обстоятельствах, не разглашается).

Против мужчины завели уголовное дело об убийстве. Суд по мере пресечения прошел 16 июля прямо в палате, где он лечится.

– Суд рассмотрел ходатайство следователя в выездном судебном заседании в больнице – в связи с тем, что подозреваемый находился на стационарном лечении и нуждался в специализированной медицинской помощи. Врачом был выдан документ о том, что пациент может участвовать в суде, не покидая отделение больницы, – передали в инстанции.

На выездном заседании обвиняемому назначили два месяца под стражей. Ни он, ни его адвокат не возражали против этой меры пресечения.

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