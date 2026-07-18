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НовостиПроисшествия18 июля 2026 13:19

Потоп произошел в башкирском селе из-за сброса воды в соседнем регионе

Угрозы жизни и здоровья населению нет, заверили в МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: администрация Белокатайского района

Фото: администрация Белокатайского района

В Белокатайском районе Башкирии из-за подъёма уровня воды в реках Белянка и Топконда подтопило пять придомовых территорий в селе Белянка. Об этом сообщили в МЧС республики.

Как пояснили в ведомстве, подтопления случились из-за повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Это привело к подъёму уровня реки Уфы и подпитке малых рек.

Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуацию взяли на контроль спасатели.

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