Потоп произошел в башкирском селе из-за сброса воды в соседнем регионе

Фото: администрация Белокатайского района

В Белокатайском районе Башкирии из-за подъёма уровня воды в реках Белянка и Топконда подтопило пять придомовых территорий в селе Белянка. Об этом сообщили в МЧС республики.

Как пояснили в ведомстве, подтопления случились из-за повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Это привело к подъёму уровня реки Уфы и подпитке малых рек.

Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуацию взяли на контроль спасатели.

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