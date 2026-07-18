Одна ушла за грибами, другой - кататься на квадроцикле: в Башкирии пропали женщина и мужчина

В Башкирии за сутки полиция нашли двоих человек, потерявшихся в лесу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за сутки полиция нашли двоих человек, потерявшихся в лесу. Оба случая завершились благополучно, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Бакалинском районе женщина ушла в лес за грибами и не смогла выйти обратно. Её нашли глава Урсаевского сельсовета и сотрудники полиции. В медицинской помощи она не нуждалась.

В Дуванском районе мужчина уехал на квадроцикле и заблудился. Его также обнаружили полицейские. Врачи ему не потребовались.

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