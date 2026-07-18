В Башкирии продают здание бывшей школы и землю под ней за 216 тыс. рублей

В Учалинском районе Башкирии на торги выставили здание бывшей школы. Аукцион объявила местная администрация. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

Продаётся двухэтажное здание площадью 130 квадратных метров и земельный участок под ним размером 2,5 тыс. квадратных метра. Объекты расположены в деревне Истамгулово.

Начальная цена лота составляет 216 тысяч рублей: 57 тысяч - стоимость здания, остальное - земля. Заявки принимаются до 4 августа на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

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