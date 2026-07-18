10 детей, 22 внука, пять правнуков: Фаназия Такалова из Башкирии получила звание «Мать-героиня»

Фото: vk.com / Радий Хабиров

Президент России Владимир Путин присвоил жительнице Зилаирского района Башкирии Фаназии Такаловой звание «Мать-героиня». Награду ей вручили в День семьи, любви и верности, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Фаназия Исмагзамовна родилась в Аскинском районе в деревне Муллакаево. Послевоенное детство было тяжёлым - уже после четвёртого класса пошла работать. В 18 лет вышла замуж за Мира Ганиулловича из Зилаирского района и переехала к нему.

Вся трудовая жизнь героини прошла в совхозе «Матраевский», где она работала телятницей и дояркой. Чтобы прокормить большую семью, держали подсобное хозяйство. Вместе с мужем воспитали десятерых детей. Сейчас у Фаназии Исмагзамовны 22 внука и 5 правнуков.

За свой труд она удостоена звания «Ветеран труда», медали Материнства, а также медали и орденов «Материнская слава» всех трёх степеней. Сейчас женщина на заслуженном отдыхе, но не теряет активности - участвует в субботниках и общественной жизни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.