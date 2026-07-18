Средняя зарплата женщин намного меньше, чем у мужчин: эксперт назвал конкретные суммы

В среднем по стране женщины получают лишь 67,9% от зарплаты мужчин Фото: Ольга ЮШКОВА.

Доктор экономических наук из Уфы Рустем Ахунов проанализировал гендерные различия в оплате труда в регионах России по данным за октябрь 2025 года. Выяснилось, что в среднем по стране женщины получают лишь 67,9% от зарплаты мужчин. В Башкирии этот разрыв оказался ещё больше.

Средняя зарплата в республике составила 78,2 тыс. рублей. При этом мужчины зарабатывали в среднем 96,8 тыс., а женщины – 62,4 тыс. (на 34,4 тыс. меньше). Соотношение женской зарплаты к мужской – 64,5%. Это 63-е место из 85 регионов. То есть разрыв в Башкирии более выражен, чем в среднем по России.

Наименьший разрыв – в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (86,2%), наибольший – в Мурманской области (53%) и Забайкальском крае (56%). В Ивановской области соотношение составило 80,2%. В целом по стране гендерный разрыв носит не случайный, а системный характер, подчёркивает эксперт.

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