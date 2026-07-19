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НовостиОбщество19 июля 2026 4:11

Корпоратив не удался: мужчина на базе отдыха устроил дебош и получил пять суток ареста

Уфимец получил пять суток ареста за дебош на базе отдыха во время корпоратива
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе Кировский районный суд назначил пять суток административного ареста 32-летнему местному жителю за мелкое хулиганство

В Уфе Кировский районный суд назначил пять суток административного ареста 32-летнему местному жителю за мелкое хулиганство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе Кировский районный суд назначил пять суток административного ареста 32-летнему местному жителю за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба суда.

11 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на базе отдыха «Правая-Белая» по улице Бородинской. Он громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и не реагировал на замечания, чем нарушил общественный порядок.

В суде он пояснил, что пытался разнять участников конфликта на корпоративе. Однако вина подтверждена протоколом, рапортом полицейского и показаниями свидетелей. Суд назначил наказание в виде пяти суток ареста.

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