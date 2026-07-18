В Башкирии за сутки задержали 30 пьяных водителей

За минувшие сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выявили 1373 нарушения правил дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выявили 1373 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранили 30 нетрезвых водителей, четверо из которых сели за руль в состоянии опьянения повторно — теперь им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Также инспекторы зафиксировали 21 случай неправильной перевозки детей, 35 выездов на встречную полосу и 3 факта управления автомобилем без водительских прав.

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