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НовостиОбщество18 июля 2026 9:11

У частной компании забрали 150 га башкирского озера. Акватория и берег перешли государству

150 гектаров акватории и берега озера Аракуль в Башкирии перешли государству
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии по иску природоохранной прокуратуры у частной компании изъяли больше 150 гектаров акватории и береговой полосы озера Аракуль в Кушнаренковском районе

В Башкирии по иску природоохранной прокуратуры у частной компании изъяли больше 150 гектаров акватории и береговой полосы озера Аракуль в Кушнаренковском районе

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии по иску природоохранной прокуратуры у частной компании изъяли больше 150 гектаров акватории и береговой полосы озера Аракуль в Кушнаренковском районе. Эти земли были незаконно включены в состав земельного участка, принадлежащего юридическому лицу, и теперь перешли в собственность государства.

Прокурор обратился в суд с требованием признать отсутствующим право собственности организации на часть участка, которая фактически относится к землям водного фонда. Суд удовлетворил иск в полном объёме. Ранее по ходатайству прокуратуры был наложен запрет на любые регистрационные и другие действия с этим участком.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

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