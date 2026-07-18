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НовостиОбщество18 июля 2026 10:01

Награда «Почетного хранителя семейных традиций» появилась в Башкирии

Ею будут вручать бабушек и дедушек, воспитавших много детей и внуков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об учреждении новой общественной награды - «Почётный хранитель семейных традиций»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об учреждении новой общественной награды - «Почётный хранитель семейных традиций»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об учреждении новой общественной награды - «Почётный хранитель семейных традиций». Её будут вручать бабушкам и дедушкам, которые воспитали много детей и внуков и передали им правильные представления о жизни.

Хабиров подчеркнул, что награда появилась в то время, когда укреплению семейных ценностей уделяют первостепенное внимание. По его словам, она призвана напомнить, что сила страны – в крепких семьях, преемственности поколений и уважении к тем, кто эту преемственность бережёт.

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