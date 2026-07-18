Награда «Почетного хранителя семейных традиций» появилась в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об учреждении новой общественной награды - «Почётный хранитель семейных традиций» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об учреждении новой общественной награды - «Почётный хранитель семейных традиций». Её будут вручать бабушкам и дедушкам, которые воспитали много детей и внуков и передали им правильные представления о жизни.

Хабиров подчеркнул, что награда появилась в то время, когда укреплению семейных ценностей уделяют первостепенное внимание. По его словам, она призвана напомнить, что сила страны – в крепких семьях, преемственности поколений и уважении к тем, кто эту преемственность бережёт.

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