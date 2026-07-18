По всей Башкирии прошли ливни – где они были самыми сильными

В Башкирии за минувшие сутки прошли сильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за минувшие сутки прошли сильные дожди. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

По данным метеостанций, больше всего осадков выпало в Туймазах – 73 мм (днём 38 мм, ночью 35 мм), Бакалах – 59 мм (днём 28 мм, ночью 32 мм), в Уфе – 40 мм (днём 38 мм, ночью 2 мм). В Верхнеяркеево за сутки набралось 36 мм, в Кушнаренково – 34 мм, в Павловке – 30 мм. Также во время гроз и ливней ветер усиливался до шквалов.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди вплоть до ливней на этих выходных в Башкирии сохранятся.

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