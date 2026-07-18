В Уфе выявили превышение изопропилбензола и этилбензола в воздухе

В Уфе зафиксировали загрязнение воздуха. Об этом сообщил Башгидрометцентра.

Согласно замерам специалистов, в минувший четверг, 16 июля, концентрация изопропилбензола была превышена в 2,1 раза от предельной допустимой нормы (ПДК). Аномальное содержание загрязняющего вещества зарегистрировал пункт наблюдения на улице Ульяновых, 17. Кроме того, 1,1 ПДК по этилбензол в тот же день и время выявили на Гафури, 101.

– Превышений по другим веществам не зафиксировали, – добавили в ведомстве.

И изопропилбензол, и этилбензол – бесцветные горючие жидкости. Вдыхание их паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.

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