Экспертиза одобрила замену памятника Салавату Юлаеву в Уфе на новый из бронзы

Так выглядит старый памятник национальному герою. Его сняли с постамента осенью прошлого года

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект сохранения памятника Салавату Юлаеву в Уфе, который сняли с постамента на реставрацию осенью прошлого года. Документ размещён для общественного обсуждения, предложения принимаются до 27 июля. Об этом со ссылкой на документацию сообщило РБК-Уфа.

В экспертизе московских специалистов указано, что памятник находится в аварийном состоянии: в чугунной оболочке и каркасе скульптуры идут необратимые процессы — трещины, коррозия, разрывы. После расчистки обнаружились дефекты, ранее скрытые слоями краски. Эксперты отметили, что чугун можно законсервировать в существующем виде, но выставлять его на открытом воздухе «категорически нежелательно».

Проектом предусмотрена консервация чугунной части с музеефикацией и воссоздание первоначального замысла автора - отливка новой скульптуры из бронзы по формам с чугунного оригинала. Чугунную скульптуру после консервации планируют хранить в помещении с особым температурно-влажностным режимом. Также проект включает усиление основания постамента с использованием буронабивных свай, разборку и воссоздание бетонной части, перемещение насыпного кургана на время работ и его последующее восстановление, а также благоустройство смотровой площадки.

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