В Башкирии ферма сливала сточные воды в реку и загрязняла почву

Фото: Минэкологии РБ

В Куюргазинском районе Башкирии инспекторы Минэкологии обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в реку Кривля вблизи села Кривле-Илюшкино. Источником загрязнения оказалась ферма по разведению крупного рогатого скота, которая к тому же не была поставлена на государственный учёт как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

О фактах нарушений сотрудники ведомства проинформировали прокуратуру Куюргазинского района. В ходе совместной проверки выяснилось, что хозяйство также нарушает правила обращения с отходами животноводства, размещает их прямо на почве, не имеет паспортов и учёта отходов, а также не сдаёт отчётность.

Должностное лицо фермы привлекли к административной ответственности. Сброс сточных вод в реку прекращен.

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