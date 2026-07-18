«Каждый глоток – это риск»: главный эпидемиолог Башкирии рассказал об опасности многоразовой бутылки

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов рассказал о скрытой опасности в горлышке многоразовых бутылок для воды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов рассказал о скрытой опасности в горлышке многоразовых бутылок для воды. Он объяснил, что при питье слюна с бактериями – стафилококками и стрептококками – оседает на резьбе и крышке. Тепло и влага создают идеальные условия для образования липкой биоплёнки всего за 2–4 часа.

– Если оставить бутылку на день, запах из горлышка скажет вам больше, чем любой анализ: он расскажет о миллионах колоний, которые там поселились. Каждый глоток из такой бутылки – это риск фарингита [воспаление слизистой оболочки глотки], тонзиллита [воспаление нёбных миндалин] и даже пищевого отравления. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом, – объяснил главы эпидемиолог Башкирии.

Мухаметзянов рекомендовал мыть бутылку после каждого использования с помощью ершика и соды вместо жидкого средства (химической плёнки и полностью смывается), выбирать емкость с широким горлышком (проще мыть и проветривать), а также сушить ее в разобранном виде, так как без влаги бактерии не выживают.

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